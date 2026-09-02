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Orta Doğu ülkelerinden İran'a ortak açıklama: İyi komşuluk ilkeleri çiğneniyor

Orta Doğu ülkelerinden İran'a ortak açıklama: İyi komşuluk ilkeleri çiğneniyor

Katar, Kuveyt ve Mısır, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i hedef alan saldırılarını gerilimi azaltma çabalarını zorlaştıran, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik diplomatik çabaları baltalayan "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi. Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden saldırıların bir an önce durdurulması ve gerilimin tırmandırılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 17:46

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeniden başlatılan saldırıların hedef alınan ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal ettiği belirtildi. İran'ın saldırılarıyla uluslararası hukuk, BM Şartı ve iyi komşuluk ilkelerini çiğnediği aktarılan açıklamada, saldırılardan ve sonuçlarından yasal olarak tamamen İran'ın sorumlu olduğu ifade edildi.

Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, bu ülkelerin egemenlikleri, güvenlikleri ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları önlemlerin de desteklendiği kaydedildi. Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden saldırıların bir an önce durdurulması ve gerilimin tırmandırılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi ve diplomatik çabalarla elde edilen kazanımlara bağlı kalınması gerekliliği vurgulandı.