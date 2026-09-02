Orta Doğu ülkelerinden İran'a ortak açıklama: İyi komşuluk ilkeleri çiğneniyor
Katar, Kuveyt ve Mısır, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i hedef alan saldırılarını gerilimi azaltma çabalarını zorlaştıran, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik diplomatik çabaları baltalayan "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi. Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden saldırıların bir an önce durdurulması ve gerilimin tırmandırılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeniden başlatılan saldırıların hedef alınan ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal ettiği belirtildi. İran'ın saldırılarıyla uluslararası hukuk, BM Şartı ve iyi komşuluk ilkelerini çiğnediği aktarılan açıklamada, saldırılardan ve sonuçlarından yasal olarak tamamen İran'ın sorumlu olduğu ifade edildi.
Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, bu ülkelerin egemenlikleri, güvenlikleri ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları önlemlerin de desteklendiği kaydedildi.
Bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden saldırıların bir an önce durdurulması ve gerilimin tırmandırılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi ve diplomatik çabalarla elde edilen kazanımlara bağlı kalınması gerekliliği vurgulandı.
KUVEYT
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın ülkedeki birçok noktayı hedef alan saldırılarının Kuveyt'in egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, güvenliği ile istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.
İran'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların "çirkin" olarak nitelendiği açıklamada, İran saldırılarının devam etmesinin "uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın hükümlerinin ciddi bir ihlali ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı Kararının açık bir şekilde çiğnenmesi" olduğu vurgulandı. Açıklamada, İran'ın saldırılarının bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği, gerilimin azaltılmasını ve tırmandırılmasının önlenmesini amaçlayan diplomatik çabaları baltaladığı belirtildi.
Kuveyt'in "uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak egemenliğini korumak, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını güvence altına almak, halkının ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" hakkının saklı olduğu kaydedildi.