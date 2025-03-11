Orta Doğu’da harita değişti! Dünya basını şartları duyurdu: İşte Suriye’de son durum

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlar ve başarılı bir şekilde yürütülen diplomasi çabalarının bir sonucu olarak görülen gelişmeler bu kez Suriye'de meyvesini verdi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamalarda Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) elindeki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.