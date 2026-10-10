Orta Doğu’da savaş büyüyor: Husilerin saldırıları şiddetlendi! Trump’tan tehdit mesajı...

Yemen ordusundan yapılan açıklamalarda, Taiz vilayetinde ikisinin Babulmendeb Boğazı yakınlarında olmak üzere Husiler tarafından gerçekleştirilen 3 saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Hükümet güçleri ayrıca, Taiz ve Hacce vilayetlerinde Husilere ait patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili de yaptığı açıklamada, Husilere yönelik son 24 saatte düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Ülkenin çeşitli vilayetlerindeki cephelerde Husilere yönelik 1900'dan fazla saldırı düzenlediğini belirten Nezili, bu saldırılarda Husilerden 1150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade etti.

Husilere ait 180'den fazla askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini ifade eden Nezili, Husilere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında yeni bazı yerlerin de kontrol edildiğini kaydetti.

İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'na 4, Hacce ilinin Muhabişe kentindeki iletişim şebekesine ise 3 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar başlatarak Babulmendeb Boğazı'na kadar ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz vilayetinde şiddetlenerek devam ediyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör