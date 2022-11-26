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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Orta Koridor için yol haritası imzalandı

Orta Koridor için yol haritası imzalandı
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan dışişleri ve ulaştırma bakanları arasında Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergâhı'nı (Orta Koridor) geliştirmek için 2022-2027 dönemi yol haritası imzalandı. Kazakistan'ın Aktau kentindeki törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor. Bu fırsattan yararlanmak için engelleri kaldırmalıyız" dedi.
Kıtalararası en büyük ticaret akışının Asya ile Avrupa arasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Edirne'den Katonkaragay'a kadar kuş uçuşu 5 bin kilometrelik bir hattı sadece burada bulunan bu masanın etrafındaki 4 ülkeyi katederek geçebilirsiniz. Orta Koridor'a uluslararası aktörlerin de ilgisinin giderek arttığını görüyoruz" dedi.

STRATEJİK YATIRIMLAR
Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP boru hattı gibi projelerin stratejik nitelikte olduklarını, Türkiye'nin Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımlarının da stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı.
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Orta Koridor için yol haritası imzalandı
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