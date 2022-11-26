Orta Koridor için yol haritası imzalandı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan dışişleri ve ulaştırma bakanları arasında Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergâhı'nı (Orta Koridor) geliştirmek için 2022-2027 dönemi yol haritası imzalandı. Kazakistan'ın Aktau kentindeki törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor. Bu fırsattan yararlanmak için engelleri kaldırmalıyız" dedi.Kıtalararası en büyük ticaret akışının Asya ile Avrupa arasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Edirne'den Katonkaragay'a kadar kuş uçuşu 5 bin kilometrelik bir hattı sadece burada bulunan bu masanın etrafındaki 4 ülkeyi katederek geçebilirsiniz. Orta Koridor'a uluslararası aktörlerin de ilgisinin giderek arttığını görüyoruz" dedi.Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, TANAP boru hattı gibi projelerin stratejik nitelikte olduklarını, Türkiye'nin Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımlarının da stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı.