Ortadoğu bayrama savaşla girdi

Siyonist İsrail'in kirli çıkarları için İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle ramazan boyunca çatışmaların etkisinde kalan Ortadoğu ülkeleri Ramazan Bayramı'na da bombalar altında girdi. Arkasına ABD'yi alarak 28 Şubat'tan bu yana İran'a saldıran ve 2 Mart'tan itibaren de Lübnan'a savaş açan İsrail, katliamlarına devam ediyor.

ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail'in hedef gözetmeden yaptığı saldırılar nedeniyle İran'daki sivil zayiat giderek büyüyor. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. İran Tabipler Birliği ülkedeki 20 hastanenin hasar gördüğünü ve en az 18 sağlıkçının yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsral-ABD füzeleri İran'da 12 binden fazla yerleşim yerine de zarar verdi.

BEYRUT MÜLTECİ KAMPINA DÖNDÜ

Lübnan'daki bilanço da ağırlaşıyor. Şu an 1 milyon kişi evlerinden edildi. Bu ülkedeki her 6 kişiden birinin evsiz olduğu anlamına geliyor. 2 Mart'tan bu yana bir sınıf dolusu çocuğu öldürdüler ve yaraladılar. Lübnan bir taraftan İsrail'in saldırılarına uğrarken diğer taraftan mülteci krizi, siyasi söylemler ve mezhepsel kışkırtmalarla da baş etmeye çalışıyor. Başkent Beyrut, 1 milyon kişinin yaşadığı bir çadır kente dönüşmüş durumda. Her bir tarafta kurulan çadır kentler, ülkenin durumunu gözler önüne sermeye yetiyor. İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar, bayramı yakınlarından uzakta hüzünle karşılıyor.

'EN ZOR BAYRAM'

Lübnanlı Umm Ali, "Bayramı nasıl geçireceğiz? Yanımızda kimse yok, sevdiklerimiz yok. Yerimizden yurdumuzdan edilmiş halde, evlerimizden ve ailelerimizden uzakta bu bayram çok ama çok zor" derken, Lübnanlı Fatıma ise, "Bu bayram en zor olanı. Acımız büyük, ölenlerimizin sayısı fazla. Bizim için bayram yok, çocuklarım da bayramı hissetmiyor" dedi.

'SİZİ BU TOPRAKLARA GÖMECEĞİZ'

İRAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara saldırısına yönelik seçenekleri değerlendirdiğine yönelik haberlere sert cevap verdi. "Kara saldırısına yüzde yüz hazırız" denilen açıklamada, "Biz bu durumu yıllardır bekliyoruz. Sizi bu topraklara gömeceğiz" ifadeleri kullanıldı. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'a saldırılarda topraklarının kullanılmasına engel olmayan Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran'a tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

'İRAN VURURSA BİZ DE VURURUZ' TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasındaki bir petrokimya kompleksinin vurulmasıyla ilgili "ABD'nin hiçbir şey bilmediğini" öne sürdü. İran, misilleme olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bazı gaz tesislerini hedef alırken, Trump, "Tel Aviv yönetimi bir daha İran'ın gaz tesislerini vurmayacaktır. Eğer İran Katar'daki gaz tesislerini bir kez daha vurursa ABD İran'daki gaz sahalarını bombalayacaktır" dedi.

KÖRFEZ'DE BAYRAM NAMAZI KILINMAYACAK

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini hedef alması nedeniyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuvety ve Bahreyn gibi ülkelerde tedirginlik sürüyor. Bayramı savaşın gölgesinde karşılayan Körfez ülkelerinin bazı bölgelerinde tedbiren bayram namazı kılınmayacağı belirtildi. Kuveyt Ulu Cami'de, ülkenin içinde bulunduğu 'mevcut şartlar' nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı. Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava sahasında 23 düşman İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 20'sinin düşürüldüğü, 3'ünün ise tehdit bölgesi dışında düştüğü, herhangi bir tehlike oluşturmadığı ve hasara yol açmadığı ifade edilmişti.