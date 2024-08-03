Ortadoğu tetikte

Gazze Şeridi'nde on aydır katliam yapan terör devleti İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da düzenlediği suikastla şehit etmesinin ardından bölgedeki gerilim daha da arttı. İran intikam yeminleri ederken İsrail'in suç ortağı ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artıracağını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi. ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek. Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.İran Dini Lideri Ali Hamaney'in savaş emri verdiği belirtilirken ABD medya kuruluşu CNN, İran'ın karşı saldırısının birkaç gün içinde gerçekleşebileceği ileri sürdü. Öte yandan İran-İsrail hattında yaşanan gelişmeler sonrası birçok ülke İsrail, İran ve Lübnan'daki vatandaşlarına geri dönün çağrısı yaptı. Çok sayıda ülke de bölgeye uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. İsveç ise güvenlik riski gerekçesiyle ülkesinin Beyrut Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.