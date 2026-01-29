Ortadoğu’da büyük çatışma riski

Ortadoğu bir kez daha büyük bir çatışma riskinin eşiğinde. Gözler ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlenmiş durumda. Washington yönetimi Tahran ile ilişkileriyle bağlantılı şekilde Irak'tan da çeşitli taleplerde bulunmaya başladı. Tansiyonun yüksekliğinden Körfez'deki tüm ülkeler de diken üzerinde.

Bunlara ek olarak Suriye'de de hava hâlâ gergin. Şam yönetiminin terör örgütü SDG'ye yönelik müdahalesi şimdilik beklemede ama ABD'nin yeni Suriye için kararını çoktan verdiği düşünülüyor. İsrail ise dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ni yok etmeye devam ediyor. Haberimizde yaşanan son gelişmeleri derledik:

MALİKİ KRİZİ

Trump, Irak'ta eski başbakan Nuri el-Maliki'nin yeniden bu göreve seçilmesine karşı çıktı. Irak'ta Meclis çoğunluğuna sahip Şii partilerin Başbakan adayı Nuri el-Maliki ise "Irak'ın içişlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz" dedi.

ABD İÇİN SURİYE'DE KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

Suriye'de Şam yönetiminin terör örgütü SDG'ye yönelik başlayan müdahalesi şimdilik beklemeye alındı. SDG'nin Şam'a entegrasyon için görüşmeler sürüyor. ABD'de de Suriye dosyası yeniden masanın merkezine taşınmış durumda. Ancak bu kez soru, "ABD Suriye'den çekiliyor mu?" değil; "ABD Suriye'de kalırken neyi garanti altına almak istiyor?" ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları, Pentagon ve düşünce kuruluşları çevrelerinden gelen sinyallerle birlikte okunduğunda, Washington'un Suriye yaklaşımında askerî değil, düzen kurucu bir strateji öne çıkıyor. Bu stratejinin merkezinde ise Türkiye bulunuyor. Beyaz Saray'da yaklaşımı şu şekilde özetlemek mümkün: Suriye'de savaş değil, düzen arayışı... İrfan SAPMAZ / WASHINGTON D.C.

İNSANLIĞIN VİCDANI GAZZE'DE DONUYOR

Ateşkes anlaşması gereği Hamas tüm rehineleri ve rehine cesetlerini İsrail'e teslim etti. Ancak katil İsrail hem ateşkeste ikinci aşamaya geçişi geciktiriyor hem de Gazze'yi yok etmeye devam ediyor. SABAH, Gazze'deki yetkililerle kurduğu kesintisiz temasla, bir halkın yaşadığı tarifsiz acıyı satır satır kayda geçiriyor. SABAH'a konuşan Gazze Enformasyon Müdürü Dr. İsmail İbrahim Althawabta, "Soğuklar nedeniyle 27 kişi öldü. Bunun 24'ü bebek. Soğukta ölen sadece bebekler değil, insanlığın da vicdanıdır" dedi. Althawabta, "İsrail işgalinin altyapıyı kasıtlı olarak hedef alması, barınma ve ısınma malzemelerinin girişini engellemesi ve uluslararası insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşmayan ölümcül yaşam koşullarını dayatması sonucunda ortaya çıkan çok boyutlu bir insani felaketi açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuku sesimiz olmaya çağırıyoruz" dedi. Harun SEKMEN/ SABAH

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze'yi ele aldı. Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmesinde, son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü. ANKARA

Suriye lideri Ahmed Şara, dün Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi.

ANKARA'DAN İRAN MESAJI

Trump, büyük bir donanmanın İran'a doğru yolda olduğunu bildirdi. İran'a anlaşma yapma çağrısında bulunan Trump, "zamanın tükendiğini" kaydetti. İran ise olası saldırıya güçlü karşılık verileceğini söylüyor. Al Jazeera'ye gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, dosyaları İran'la tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız" dedi. ANKARA