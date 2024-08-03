Ortadoğu’da büyük gerilim! İran İsrail’i vuracak mı? Devlet televizyonu: Önümüzdeki saatler...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilmesi sonrası Ortadoğu'da gerilim artmaya devam ediyor.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ÖNÜMÜZDEKİ SAATLER...
İran Devlet Televizyonu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verdi.
İRAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
Pegasus Hava Yolları da bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti. İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.
İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI
Yaşanalar sonrası İsrail'in hava sahasını uçuşa kapattığı bildirildi.