Ortadoğu’da gerilim had safhada nefesler tutuldu

ABD-İran hattından peş peşe gelen açıklamalar bölgedeki gerilimi had safhaya çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Yapamazsak neler olacağını göreceğiz" tehdidinin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrilmiş durumda. Karşılıklı tehdit ve misilleme açıklamaları sürerken birçok kaynak saldırıların bu hafta sonu gerçekleşebileceğini iddia etti. Drop Site News'te yer alan haberde, saldırıların bugün başlayabileceği öne sürüldü. İki Arap istihbarat yetkilisinin, ABD'nin "yakında" bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bilgi aldıklarını belirttiği kaydedildi. İran International'da yer alan haberde ise askeri harekâtın bir ihtimal değil, Washington'un zamanlamasını tartıştığı bir karar olarak ele alındığı belirtildi.

ELLER TETİKTE

Olası ABD saldırısına karşı misilleme yapılacağını belirten İran'da da eller tetikte. İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ordunun, ülkenin savunulması noktasında tam hazırlık içerisinde olduğunu belirtti. Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil. dedi. Hatemi, İran'a yönelik bir saldırı girişimi olursa İsrail'in güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunarak "Eğer düşman bir hata yaparsa, kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERİ İÇİN 5 BİN MEZAR KAZILDI

İran'da yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldı.