Ortadoğu’da gerilim kritik eşikte

ABD-İran savaşıyla yaklaşık yedi ay önce patlak veren Ortadoğu'daki gerilim, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de stratejik yerleri ele geçirerek Babülmendep Boğazı'nı tehdit etmesi, Irak'taki İran yanlısı grubun düzenlediği öne sürülen saldırıda Suudi Arabistan'da büyük bir petrol boru hattının vurulması ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisini vurmasıyla bölgesel çatışma riski kritik aşamaya geldi.

SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK

Taraflar saldırılarını ve tehditlerini sürdürürken bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. Yemen ordusu ile hızla ilerleyen Husiler arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu, ülkenin batı kıyısındaki Zubab ilçesinde Husilere ait noktalara hava saldırısı düzenledi. Ülkenin batı kıyısındaki son gelişmelerin "acı verici ve üzücü" olduğunu belirten Yemen Başkanlık Konseyi ise "Farklı cephelerdeki hükümet güçlerinin nihai hedefi başkent Sana'da kontrolü yeniden sağlamak" dedi. Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları "ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme" tehdidinde bulundu.

BM: 85 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Bölgedeki insani kriz ise her geçen gün derinleşiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son günlerde çatışmaların arttığı Yemen'de yerinden edilenlerin sayısının 85 bini aştığını, 2 bin kişinin ise Cibuti'ye kaçtığını bildirdi. Açıklamada, Yemenli ailelerin 12 yıllık çatışma süresince neredeyse hiçbir şeyleri kalmadan defalarca kaçtığı hatırlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör