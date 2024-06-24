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Giriş Tarihi: 24.6.2024

Ortadoğu’da gerilim zirvede

Ortadoğu’da gerilim zirvede
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 261 gündür devam ederken bölgedeki gerilim yayılıyor. Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, açık bir şekilde tehdit etti. Hizbullah Hareketi dün Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi. Gün içinde daha önce yapılan açıklama da ise Beyt Hilal kışlasındaki Sehel taburuna ait karargaha İHA'yla saldırı düzenlediği, orada da ölü ve yararlılar olduğunu duyurmuştu. Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, binlerce İran destekli savaşçı, İsrail'e karşı mücadelesinde Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu. Öte yandan Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığını açıkladı.
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Ortadoğu’da gerilim zirvede
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