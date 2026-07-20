Ortadoğu’da savaşın ateşi büyüyor

ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından Tahran'ın Körfez'deki ABD üslerini hedef almasının ardından bölge yeniden ateş çemberine döndü. ABD, İran'ın askeri altyapısını hedef alırken, İran da Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurdu. Saldırıların hedefinde enerji santrallerinin olması bölgedeki gerilimi daha da yükseltti.

NÜKLEER SANTRAL İNŞAATINA SALDIRI

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi. Kuveyt Enerji Bakanlığı, İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü açıkladı.