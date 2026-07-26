Ortadoğu’da savaşın ateşi büyüyor
ABD-İran savaşında tansiyon düşmüyor. ABD ordusunun yaklaşık iki haftadır İran'a düzenlediği saldırı dalgasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kritik adalar füzeler ile bombalandı. İran ise Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenliyor. Amerikan Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran bu ay yeniden başlayan çatışmalardan bu yana bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarında Hayber Şekan füzelerini kullanıyor. "İran'ı ele geçirdiğini" savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda (İranlı heyet) bizimle konuşuyor, bir anlaşma yapmak istiyor. Bence henüz hazır değiller" açıklamasında bulundu. Trump ayrıca, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savundu. Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlerde Bahreyn ve Kuveyt'in temmuz ayının ilk günlerinde İran içerisindeki bazı noktalara "gizli bir şekilde" savaş uçakları göndererek saldırılar düzenlediği iddia edildi.