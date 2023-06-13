Ortaklığımız derinleşecek

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 12 Haziran 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği Rusya Günü, İstanbul'da kutlandı. Türkiye'de 2002'den bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Rusya Günü' kapsamında Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nca bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona; diplomatik temsilciler, akademisyenler, iş dünyasının önemli isimleri ve bilim insanları yoğun katılım gösterdi.Resepsiyonda konuşan Başkonsolos Andrey Buravov, Rusya'nın çok kutuplu bir uluslararası sistem kurmaktan yana olduğunu belirterek "Rusya, tüm insanlık adına barış ortamının sürekli olarak gelişmesi için birleştirici ve yapıcı bir misyona sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı ortaklığı daha da derinleştirmeye kararlıyız" dedi.Buravov, "Kolektif Batı'nın ülkemize uyguladığı eşi benzeri görülmemiş yaptırım koşullarında, Rus-Türk ilişkilerinin potansiyelini tam olarak açığa çıkarmak için Türk dostlarımızın uyguladığı dengeli politikaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçları ışığında, ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarara dayalı yapıcı işbirliğinin devam etmesini diliyoruz" dedi. Resepsiyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da selamlama konuşması yaptı.