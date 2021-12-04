Ortodoks rahipten Papa’ya sert tepki: “Sen bir kafirsin”

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 3 günlük Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa'ya Ortodoks rahip tepki gösterdi. Rahip, Papa'ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, "Papa, sen bir kafirsin" dedi.

Ortodoks rahipten Papa’ya: “Papa, sen bir kafirsin” | Video

Rahip ardından polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, görgü tanıkları yaşlı rahibin Papa'nın duyabileceği kadar yüksek sesle Yunanca olarak bağırdığını ifade etti. Rahibin gözaltına alındığı sırada yere düştüğü görüldü.