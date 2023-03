Oscar gecesine 7 ödülle damga vurdu

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenenen törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.Yönetmenliğini Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yaptığı, sürreal bir film olan Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) aday gösterildiği 11 daldan 7'sinde Oscar heykelini kaptı. Bunlar arasında "En İyi Yönetmen", "En İyi Film", "En İyi Özgün Senaryo" ve "En İyi Kurgu" da var.Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Yeoh bu ödülü alan ilk Asyalı kadın da oldu. 60 yaşındaki Yeoh "Kadınlar, kimsenin size en iyi zamanınızın artık geride kaldığını söylemesine asla izin vermeyin" dedi. Brendan Fraser ise The Whale filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.En iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncu ödülleri de Everything Everywhere All At Once filmindeki rolleriyle Ke Huy Quan ve Jamie Lee Curtis'e gitti. Curtis böylece 45 yıllık oyunculuk kariyerinin ilk Oscar'ını kazanmış oldu. 51 yaşındaki Quan, ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmada "Ben hayallerimden neredeyse vazgeçmiştim ama hayaller gerçekten inanmanız gereken şeylerdir. Bu, Amerikan rüyası... Yolculuğum bir botta başladı. Bir yılım mülteci kampında geçti ve bir şekilde burada, Hollywood'un en büyük sahnesinde son buldu" dedi.En İyi Kurgu Belgesel ödülü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin 2020'de zehirlenmesini anlatan Navalni'ye verildi. All Quiet on the Western Front filmi "En İyi Uluslararası Film", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerini aldı. "En İyi Görsel Efekt" ödülü Avatar-Suyun Yolu filminin oldu. Diğer ödüller ve filmler ise şöyle: En İyi Uyarlama Senaryo "Women Talking", En İyi Kısa Belgesel "The Elephant Whisperers", En İyi Animasyon Filmi "Pinocchio", En İyi Ses Kurgusu "Top Gun: Maverick", En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye", En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse", En İyi Kostüm Tasarımı "Black Panda: Wakanda Forever", En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı "The Whale".Oscar Ödülleri'nin sunucusu Jimmy Kimmel, "Kırmızıdan şampanya rengi halıya geçme kararı artık törende kan dökülmeyeceğinden emin olunduğunu gösteriyor" diyerek geçen yıl yaşanan tokat olayını hatırlattı.Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı ödülünü RRR adlı filmde çalan "Naatu Naatu" kazandı. "Naatu Naatu" tarihte Oscar kazanan ilk Hintçe şarkı oldu. Şarkı, Lady Gaga'nın Top Gun: Maverick için seslendirdiği "Hold My Hand" ve Rihanna'nın "Lift Me Up" şarkısını geride bırakarak Oscar tarihine geçti.Oscar törenleriyle bütünleşen "kırmızı halı", 62 yıl sonra yerini "şampanya rengi" halıya bıraktı. İlk kez Oscar halısında yürüyen Rihanna, Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmine özel hazırladığı "Lift Me Up" adlı şarkısını söyledi.Lady Gaga, "Hold My Hand" adlı şarkıyı kot pantolon ile tişört giyip makyajını silerek seslendirdi.