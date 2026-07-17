Osmanlı mirası Bayraklı Camii hayran bırakıyor
Bulgaristan'ın Samokov kentinde bulunan Bayraklı Camii, özgün mimarisi ve zengin iç süslemeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Osmanlı'nın geç döneminde görülen barok üslubun özelliklerini yansıtan caminin duvar ve tavanlarındaki süslemelerde, bitkisel motifler, çiçek kompozisyonları, kumaş kıvrımlarını andıran bezemeler ve çeşitli dekoratif unsurlar öne çıkıyor. Süslemelerde Osmanlı barok anlayışının yanı sıra Batı Avrupa barok ve rokoko sanatının etkileri de görülüyor. Yaklaşık 1845 yılında inşa edildiği tahmin edilen Bayraklı Camii, halihazırda ziyaretçilere açık bir müze olarak hizmet veriyor. Kültürel miras olarak korunan yapı, Samokov'un tarihi ve kültürel kimliğinin önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.