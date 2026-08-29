Osmanlı mirası tehdit altında

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Osmanlı mirası Süleyman Havuzları, Oslo Anlaşmalarına göre Filistin kontrolündeki A bölgesinde yer almasına rağmen İsrail'in gasp tehdidi ile karşı karşıya. Kudüs'ün tarihi tek su kaynağı Süleyman Havuzları, 1990'larda imzalanan Oslo Anlaşmalarına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde A, B ve C bölgelerinin kesişiminde, Filistin kontrolündeki A bölgesinde bulunuyor. Filistin yönetiminin büyük yatırımlarla, çevresiyle birlikte yeniden ihya etmeye başlamasının ardından, bölge turistik olarak ehemmiyet kazanmaya başladı. Son dönemde İsrailli aşırı sağcı bakanlar ihyasıyla yeniden önem kazanan bölgenin kendilerine ait olması gerektiğini savunuyor.

SEÇİM MALZEMESİ

Anadolu Ajansı'na konuşan Filistinli araştırmacı Hasan Bireciyye "Bu bölgedeki çalışmaların büyük kısmı Osmanlılara aittir" derken, Süleyman Havuzları bölgesinin Filistinli üst düzey yöneticisi George Bassous, "Süleyman Havuzları, tek bir tarafın değil tüm ulusların ziyaretine açık bir yer olmalıdır. Kuşatma altında yaşayan halkımız için burası nefes alınabilecek, nadir yeşil alanlardan biridir" dedi. İsrailli arkeolog Alon Arad da "Bu yasa tasarısının (İsrail'in yeni arkeoloji ve çevre yasa tasarısı) seçim sürecinde bir tür kampanya yürütmek amacıyla ilerletilmesinden gerçekten endişe duyuyorum" dedi.

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