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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:11

Otobüs cayır cayır yandı! Yolcuların söylediği şey şaşırttı...

Otobüs cayır cayır yandı! Yolcuların söylediği şey şaşırttı...

Meksika’da bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. İçindeki 48 yolcu yara almadan kurtarılırken, araç küle döndü. Yolcuların ise söylediği bir şey dikkatlerden kaçmadı.

Tamaulipas eyaletinde dün, bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Eyaletin Zaragoza-Victoria karayolunda çıkan yangında 48 yolcu kurtarılırken olayda can kaybı olmadığı açıklandı.

OLAY SORUŞTURULUYOR

Yolcular yangından önce bir yanık kokusu aldıklarını belirterek şoföre haber vermelerine rağmen otobüsün durdurulmadığını söyledi. Yolcuların bu ifadesi üzerine ekipler olayı soruşturmaya başladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Meydana gelen yangında itfaiye ekipleri tarafından otobüse müdahale edilmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı ve araç küle döndü. Yangın sonrası yolcular, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

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Otobüs cayır cayır yandı! Yolcuların söylediği şey şaşırttı...
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