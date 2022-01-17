Otobüs cayır cayır yandı! Yolcuların söylediği şey şaşırttı...

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Meydana gelen yangında itfaiye ekipleri tarafından otobüse müdahale edilmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı ve araç küle döndü. Yangın sonrası yolcular, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.