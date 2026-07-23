Otomobilden cephanelik çıktı! Ele geçirilenler şok etti: Roketatar bile var

Yüzlerce silahın ele geçirildiği soruşturma, Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün geçtiğimiz Ekim ayında Türk-Yunan kara hududunu oluşturan Meriç nehri yakınındaki Sofulu (Sufli) kasabasında bir tekneye düzenlediği baskında 147 adet suikast silahı ve çok sayıda şarjör ele geçirmesiyle başladı. Yapılan araştırmada silahların Bulgaristan'daki alıcılar üzerinden İspanya'ya götürüleceğinin belirlenmesi üzerine İspanya polisi, örgütü adım adım teknik ve fiziki takibe aldı.

DALTONLAR'A ÜYE 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Örgütün, "Frankenstein silah" denilen eski ve yeni teknolojilerin veya uyumsuz parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan izi sürülmesi zor, özel bir üretim tekniği kullandığını belirleyen polis, soruşturma kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenledi. "Trakya" adı verilen bu operasyonda, Daltonlar Grubuna üye oldukları iddia edilen İspanya'da 18, Bulgaristan'da ise 3 Türk gözaltına alınken, baskınlarda 4,4 milyon Euro değerinde 587 kg esrar ve 76 kg hap ve çok sayıda silah ele geçirildi.

SİLAH VERİP UYUŞTURUCU ALMIŞLAR

Yapılan araştırmada; suç örgütünün silahların karşılığında esrar aldığı bunu da kara ve deniz yoluyla Avrupa üzerinden Türkiye ve Yunanistan'a ihraç etmek için bir altyapı kurduğu ortaya çıktı. Polis ayrıca örgütün hala dışarıda olan üyelerinin silah satmaya devam ettiğini de belirledi.

EN AZILI ÖRGÜTE SİLAH DESTEĞİ

Geçtiğimiz hafta silah şebekesinin, dünyanın en azılı suç örgütlerinden; cezalandırdıkları kurbanlarının vücutlarına bıraktığı yara izleriyle tanınan Los Trinitarios çetesi için silah temin edeceği bilgisine ulaşan Katalan Polisi ( Mossos d'Esquadra ), Suç Araştırma Birimi (DIC) ve Ulusal Polis, önceki gün operasyon için düğmeye bastı.

ARAÇTAN ROKET ATAR ÇIKTI

Sevkiyatın büyük bir bölümünün bir araçla gerçekleştirileceği biglisine ulaşan polis, aracı Hospitalet de Llobregat'de durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada, ar50'ye yakın silah, av tüfekleri, bir roketatar ve çok sayıda mermi bulundu.

130 POLİSLE DEV OPERASYON

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, Barcelona, Montcada i Reixac, Canovelles, Bahía del Vallés, Piera, Reus ve Pla del Penedès kasabalarındaki evlere 130 polis birliğiyle baskın düzenlendi. Bu baskınlarda çok sayıda silah, elektroşok cihazları, el bombası, çok sayıda çelik yelek, binlerce mermi ve 12 bin euro ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi, suç örgütüne üye olmak, ateşli silah bulundurma, saklama ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör