Otoyolda korku dolu anlar: Düşen uçak alevlere teslim oldu
ABD’nin Texas eyaletinde içinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak gece saatlerinde otoyola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yana devrilen uçağın kısa sürede alev aldığı görüldü.
Texas eyaletinin Laredo bölgesi polisinden Jose Baeza yaptığı açıklamada, küçük uçağın yerel saatle 22.00 sularında otobana düştüğünü belirtti.
Baeza, 6 kişi bulunan uçaktaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, uçakta veya otobandaki araçlarda bulunan kişilerden yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi almadıklarını ifade etti.
Sosyal medyada yer alan videolarda, düşen uçağın yana devrildiği ve alev aldığı görülüyor.