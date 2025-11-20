Oval Ofis’te dikkat çeken buluşma: Trump Mamdani’yi kabul edecek

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " New York Belediye Başkanı Komünist Zohran 'Kwame' Mamdani bir toplantı talep etti. Bu toplantının 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis'te yapılması konusunda anlaştık. Detaylar yakında." ifadesini kullandı.

TRUMP SIKLIKLA MAMDANİ'Yİ HEDEF ALIYOR

Daha önce Trump, Fox News'e verdiği demeçte Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

Belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti. Trump, Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini de savunmuştu.