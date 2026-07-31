Oval Ofis’te Türkiye şoku

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi birçok konuda şikâyet etmek için çıktığı ABD turunda istediği hiçbir konuda ilerleme kaydedemediği ortaya çıktı. ABD'nin Türkiye'ye olası F-35 satışını engellemek isteyen Netanyahu'ya Washington yönetimi bu konuda kapıları kapatmıştı. Gazze Kasabı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede ise Türkiye'yi Suriye üzerinden şikâyet ettiği öğrenildi. Oval Ofis'te Türkiye'yi karalama girişiminde bulunan İsrail kasabı Netanyahu'ya ABD'den beklenmedik yanıt geldi.

'ŞAM'IN ONAYI VAR'

Netanyahu'nun, Suriye'nin yüzde 5'ini Türkiye'nin, yüzde 0.1'ini ise İsrail'in kontrol ettiğini ileri sürdüğü aktarıldı. Amerikan haber sitesi Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump'a "Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı" diyerek şikâyette bulundu. Ancak ABD'li bir yetkilinin, iki ülkenin Suriye'deki konumu arasında net bir ayrım çizdiği kaydedildi. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalin aksine Türkiye'nin askeri varlığının Şam hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleştiği vurgulandı. İsrail basınından da çarpıcı iddialar dikkat çekti. Times of Israel'in haberine göre, Netanyahu, görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dil uzattı. Üst düzey İsrailli yetkilinin aktardığına göre, Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

'ESAS PATRON TRUMP'

Öte yandan Trump'ın, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Ortadoğu'daki savaşın küresel finans sistemleri üzerinde olumsuz etki yapabileceği yönündeki "endişelerini paylaştığı" ileri sürüldü. ABD basınına konuşan Netanyahu ise son zamanlarda yükselen "İsrail, Beyaz Saray'ı yönlendiriyor" eleştirilerine karşılık "Kararları Trump veriyor, ben küçük ortağım" mesajını verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör