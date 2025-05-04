Oxfam: Dünya bu suça ortak

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına her gün yenilerini ekliyor. Yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede insanlık dramı her saniye daha da kötüleşiyor. İsrail ordusunun çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak, 52 bin 535'e yükseldi. Hastaneler ise ilaç ve ekipman yetersizliği nedeniyle yaralılara müdahale edemiyor.

ZAMAN KALMADI

Çadırdaki aileleri bombalayan, masum sivilleri defalarca kez yerinden eden, çocuk ve kadınları hedef alan İsrail'in ablukası nedeniyle bölgede büyük bir açlık yaşanıyor. Çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 57 kişinin açlıktan öldüğü Gazze'de yüzlerce gıda dolu yardım tırı sınırda bekliyor. İsrail yardımların girişine izin vermiyor. Uluslararası kuruluşlar insani durumun felaket boyutlara ulaştığını tekrarlasa da dünya bu soykırımı durduracak bir adım atmıyor....

Gazze Hükümeti Medya Ofisi: Bu sistematik abluka altında, 5 yaş altı 3 bin 500'den fazla çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 290 bin çocuk ölümün eşiğinde. İsrail, uluslararası sessizliğin ortasında açlığı bir silah olarak kullanıyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam: Gazze'de insani durum daha da kötüleşiyor. Tekrar tekrar uyarılarda bulunduk. Ne yazık ki tüm dünya Gazze Şeridi'ndeki çocukların aç kalmasına katkıda bulunuyor. Hiçbir eylemde bulunmayarak, ne yazık ki hepsi ortak oluyor. Bir seçenekleri var: Ya Gazze'deki dehşeti izlemeye devam edecekler ya da harekete geçecekler.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), "Gazze'deki insani durum hayal edilemeyecek boyutlarda" ifadeleri kullanıldı. Bunun önüne geçmek için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği belirtildi. Derhal ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

TEL AVİV'DE BÜYÜK PANİK

İsrail, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından büyük panik yaşadı. İsrail'in "Demir Kubbe"si ve ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) Yemen'den atılan balistik füzeyi engelleyemedi. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli güvenlik kaynaklarının, "Husilerin Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmayı başarmasının ardından İsrail'in güçlü bir karşılık vereceğini" söylediğini aktardı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Husileri "Kim bize zarar verirse yedi kat zarar görecektir" sözleriyle tehdit etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "acil güvenlik istişare toplantısı" düzenleyeceği kaydedildi. İsrail'in şimdiye kadar Yemen'e saldırmaktan kaçındığı ama bu saldırının ardından politikasını değiştirmeyi düşündüğü ileri sürüldü. İsrail ordusu dün, Yemen'den Tel Aviv ve Kudüs çevresine çok sayıda füze fırlatıldığını belirtmiş, bazı bölgelerde "acil" kodlu uyarı verilmişti.