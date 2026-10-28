Oy sayımlarının sürdüğü İsrail’de İran’a saldırı mesajı!
İsrail’de yeni parlamento ve hükümeti belirlemek için dün sandığa gidildi. Netanyahu’nun partisi hükümeti kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamadı. Sayımlar sürmeye devam ederken, Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı mesajı verdi.
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Katz, İsrail ordusunun ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarının ortağı olduğunu belirterek ordunun bugün de ilgili görüşmelere katıldığını ve bu konuda alınan kararları kararlılıkla yerine getireceğini iddia etti.
Katz, İran'a yönelik olası saldırılar konusunda siyasi irade ile askeri yetkililer arasında görüş ayrılığı ve çatışma bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. İsrail basınına seçim öncesinde yansıyan haberlerde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim sürecini etkileme ihtimali bulunan İran'a yönelik saldırı planlarına karşı çıktığı iddia edilmişti.
MUHALİF EİSENKOT'TAN ORDUYA "SİYASİ BASKILARA DİRENME" ÇAĞRISI
Öte yandan seçim yarışında Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden olan eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Katz'ın açıklamaları öncesinde güvenlik bürokrasisine seslendi. Yashar partisi genel merkezinde destekçilerine hitap eden Eisenkot, Netanyahu'nun halk desteğini kaybettiğini ve geçici başbakan konumunda olduğunu belirtti. Eisenkot, hükümetin ülke güvenliğini siyasi amaçlar uğruna kullanabileceği uyarısında bulunarak ordu komutanlarına "Her türlü siyasi baskı girişimine karşı dik durun." çağrısı yaptı.