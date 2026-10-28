Oy sayımlarının sürdüğü İsrail’de İran’a saldırı mesajı!

Başta İsrail ordusu olmak üzere güvenlik yetkililerine seslenen Eisenkot, "Ancak devlete ve İsrail vatandaşlarının çıkarlarına hizmet ettiğinizi hatırınızda tutun. Size meydan okuyup zorlayacak her türlü baskı girişimine karşı dik durun. Netanyahu, İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya sakın cüret etme." ifadesini kullandı. Savunma Bakanı Katz ise Eisenkot'un açıklamalarının gerçeklikten kopuk olduğunu savundu.

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