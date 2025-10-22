Özbekistan ile AB iş birliğinde yeni dönem: Lüksemburg’da kritik toplantı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, siyasi diyalogun geliştirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi konuları gündeme taşındı.

YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI GÜNDEMDE

Toplantının ardından yapılan açıklamada, ulaştırma, yeşil enerji ve bölgesel kalkınma gibi alanlarda yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Saidov, Kallas ile yaptığı ikili görüşmede Orta Asya ile Avrupa arasındaki yeni bağların kurulması ve mevcut ortaklıkların pekiştirilmesi konularını da ele aldı.