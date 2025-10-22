Özbekistan ile AB iş birliğinde yeni dönem: Lüksemburg’da kritik toplantı
Özbekistan-Avrupa Birliği (AB) İş birliği Konseyi 18. Toplantısı’nın Lüksemburg'da düzenlendiği bildirildi. Toplantıda, Özbekistan ve AB arasındaki kapsamlı iş birliğini daha da geliştirilmesiyle ilgili konular masaya yatırıldı. Taraflar arasındaki siyasi diyaloğun geliştirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi gibi konular ele alındı.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, siyasi diyalogun geliştirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi konuları gündeme taşındı.
YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI GÜNDEMDE
Toplantının ardından yapılan açıklamada, ulaştırma, yeşil enerji ve bölgesel kalkınma gibi alanlarda yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Saidov, Kallas ile yaptığı ikili görüşmede Orta Asya ile Avrupa arasındaki yeni bağların kurulması ve mevcut ortaklıkların pekiştirilmesi konularını da ele aldı.
"ORTAK DEĞERLERE DAYALI GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK"
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, toplantı sonuçlarının iki taraf arasındaki işbirliğini genişletmeye ve "ortak değerlere dayalı daha güçlü, ileriye dönük bir ortaklık" kurmaya yeni bir ivme kazandıracağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Özbekistan'ın karşılıklı saygı, güven, barış ve ortak refah hedefleri doğrultusunda AB ile ilişkilerini derinleştirmeye devam edeceği vurgulandı.