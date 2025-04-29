Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı medyasında karalama kampanyaları yürütüyor. Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı peş peşe Batılı ülkelere şikayet eden, destek bulmak için adeta yalvaran Özel, bu kez de İtalya basınına konuştu.
Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de İtalyan basınına konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesinin ifşa olmasının ardından sık sık Batılı kuruluşlara demeç veren Özel, belediyedeki skandalları perdelemek için algı operasyonuna başvuruyor.
ALGI OPERASYONUNUN SONU GELMİYOR
Daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de demokrasi yok" tablosu çizen Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal açıklamalarda bulundu.
TÜRK YARGISINI HEDEF GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi alelacele İtalyan basınına konuştu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a karşı karalama kampanyası yürüten Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef gösterdi.