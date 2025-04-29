Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı medyasında karalama kampanyaları yürütüyor. Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı peş peşe Batılı ülkelere şikayet eden, destek bulmak için adeta yalvaran Özel, bu kez de İtalya basınına konuştu.

Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!
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Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de İtalyan basınına konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çetesinin ifşa olmasının ardından sık sık Batılı kuruluşlara demeç veren Özel, belediyedeki skandalları perdelemek için algı operasyonuna başvuruyor.

Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!

ALGI OPERASYONUNUN SONU GELMİYOR

Daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de demokrasi yok" tablosu çizen Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi skandal açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!

TÜRK YARGISINI HEDEF GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi alelacele İtalyan basınına konuştu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a karşı karalama kampanyası yürüten Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef gösterdi.

Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuşan Özel, "Erdoğan Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi." ifadeleriyle algı operasyonu yürüttü.

Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!

"BİZE YARDIM EDİN" ÇAĞRISI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yönelik tek bir açıklama yapmayan Özel, Avrupa'dan istediği desteği görememesinden de yakındı. "Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir." sözleriyle kendisine destek arayan Özel, İtalya'dan destek beklediğini söyledi.