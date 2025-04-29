Özgür Özel karalama kampanyasına devam ediyor: Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’yi şikayet etti!

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuşan Özel, "Erdoğan Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi." ifadeleriyle algı operasyonu yürüttü.