Özgürlüğüne kavuşan baba 6 çocuğunun ölüm haberini aldı

Özgürlüğüne kavuşan baba 6 çocuğunun ölüm haberini aldı
Gazze'de Ahmed Abdülkerim Mustafa es-Sekuli, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra savaş sırasında 6 çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrendi. Çocuklarına kavuşup onlara sarılmayı bekleyen Sekili, özgürlüğüne kavuşmasının ardından evlatlarının Gazze kentinde yerinden edilerek sığındıkları Sahabe bölgesindeki evde İsrail saldırısında 6 evladının yaşamını yitirdiğini öğrendi. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde derme çatma bir çadırda yaşamlarını sürdüren Ahmed, eşi Haya ve hayatta kalan tek çocukları Rezan'la çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GAZZE #HAN YUNUS #İSRAİL

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