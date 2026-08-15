Özgürlüğüne kavuşan baba 6 çocuğunun ölüm haberini aldı
Gazze'de Ahmed Abdülkerim Mustafa es-Sekuli, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldıktan sonra savaş sırasında 6 çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrendi. Çocuklarına kavuşup onlara sarılmayı bekleyen Sekili, özgürlüğüne kavuşmasının ardından evlatlarının Gazze kentinde yerinden edilerek sığındıkları Sahabe bölgesindeki evde İsrail saldırısında 6 evladının yaşamını yitirdiğini öğrendi. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde derme çatma bir çadırda yaşamlarını sürdüren Ahmed, eşi Haya ve hayatta kalan tek çocukları Rezan'la çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.