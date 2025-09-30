Özgürlük filosuna Türkiye’den bir destek daha

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi. Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı. Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti. Bu arada dün filoyu 2 hücumbotla uzaktan takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrıca 2 SİHA görevlendirildiği belirtildi. Filonun 4 gün içinde Gazze Şeridi'ne ulaşması bekleniyor.

İSPANYA'DAN ABD SİLAHLARINA GEÇİT YOK

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e tam silah ambargosu uygulayan İspanya hükümetinin, ABD'nin silahlarının Rota (Cadiz) askeri limanı ve Moron de la Frontera (Sevilya) askeri hava üssü üzerinden İsrail'e geçişine izin vermediği iddia edildi.