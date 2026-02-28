Pakistan, Afganistan’a açık savaş ilan etti

Pakistan ile Afganistan 4 ay önce sağlanan ateşkesin ardından bir kez daha savaşmaya başladı. Çatışmalar ilk önce iki ülkenin sınırında perşembe gecesi başladı ve sabaha kadar sürdü. Cuma sabahının ilk saatlerinde ise Pakistan hava saldırılarına da başladı. Afgan güçleri uçaksavar ateşiyle karşılık verdi. Afganistan'ın başkenti Kâbil ve Kandahar havadan bombalandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X'te yaptığı paylaşımda, "Afgan Talibanı'nın Kâbil, Paktia (vilayet) ve Kandahar'daki mevzileri hedef alındı" açıklamasını yaptı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M Asif ise bombardımana ilişkin paylaşımında, "Sabrımız taştı. Aramızda açık savaş başladı" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALAR NELER?

Afgan Talibanı sözcüsü Zabihullah Mujahid, Afganistan'ın Pakistan ile son çatışmasını diyalog yoluyla çözmek istediğini söyledi. "Saldırıya uğrarsak misilleme yapacağız, ancak şu anda çatışmaya başlamayacağız" dedi. Saldırılarda Afganistan'dan 133, Pakistan'dan ise 55 kişinin öldüğü ileri sürüldü. İslamabad, Taliban yönetimini uzun süredir Pakistan'da saldırılar düzenleyen silahlı örgütlere sığınak vermekle suçluyor. Taliban yönetimi bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan'ı "kendi güvenlik açıkları yüzünden" başkalarını suçlamakla itham ediyor.

2 BİN 600 KM'LİK SINIR

Pakistan'ın 660 bin askeri varken Afganistan'ı 172 bin askeri bulunuyor. Afganistan'ın hiç hava kuvveti yok, Pakistan'ın 465 jeti ve 260 helikopteri var. İki ülke arasında 2 bin 600 kilometrelik bir sınır var. Afganistan bu sınırı resmen tanımıyor ve sömürge döneminde dayatıldığını savunuyor.