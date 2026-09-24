Pakistan: Afganistan’da 10 noktaya hava saldırısı düzenledik

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Afganistan topraklarından havalanan bazı İHA'ların 23 Eylül'de Pakistan'a girme girişimi olduğunu ve bunu engellediklerini belirten Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını kullanarak bu İHA'ların havalanması ve depolanması için kullanılan Afganistan'daki 10 hedefe yönelik hassas hava ve İHA saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN'A "SALDIRILARI DURDURUN" ÇAĞRISI

Tarar, Afganistan'dan Pakistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıyı hoş görmeyeceklerini belirterek, "Pakistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlal, derhal ve kararlı bir yanıt bulacaktır." mesajını verdi.

Afganistan yönetimini acilen saldırıları durdurmaya davet eden Tarar, "Pakistan gerginliği tırmandırma peşinde değildir ve bölgesel barış, diyalog ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığını sürdürmektedir. Bu bağlılık, zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN: PAKİSTAN'IN SALDIRILARINDA 4 SİVİL ÖLDÜ

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan'ın saldırıları sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Söz konusu saldırıları kınadıklarını bildiren Mücahid, bu saldırılara "uygun şekilde" karşılık verileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Pakistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Afganistan'dan sınır karakollarına yönelik saldırı ve sızma girişimlerini engellediklerini duyurmuştu.

Diğer yandan, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör