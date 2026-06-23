  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten müzakere açıklaması: "İran'ın füze programı gündemimizde yok"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten müzakere açıklaması: "İran'ın füze programı gündemimizde yok"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Müzakerelere ilişkin konuşan Şahbaz Şerif, İran'ın füze programına değinerek, "Diğer ülkeler füzelere sahipken İran'ın sahip olmaması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten müzakere açıklaması: İran’ın füze programı gündemimizde yok
AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'da temaslarına devam ediyor. Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent İslamabad'daki Başbakanlık Konutu'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şerif, Pezeşkiyan'ı resmi törenle karşıladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten müzakere açıklaması: İran’ın füze programı gündemimizde yok

"BÜYÜK MUTLULUK VE MEMNUNİYET KAYNAĞI"

Şerif, Pezeşkiyan'ın Pakistan'a gelmesinin "büyük mutluluk ve memnuniyet kaynağı" olduğunu ifade etti. Şerif ayrıca, Pezeşkiyan'dan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'e selamlarını iletmesini isteyerek, Hamaney'den övgüyle bahsetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten müzakere açıklaması: İran’ın füze programı gündemimizde yok

"ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şerif, savaş sırasında hayatını kaybeden İranlı siviller için taziyelerini sundu. Pezeşkiyan'ın "sakin, ileri görüşlü ve sağ duyulu liderliği" sayesinde bugün daha parlak bir geleceğe bakabildiklerini belirten Şerif, İran yönetiminin Pakistan'ın dürüst ve samimi arabuluculuk çabalarına duyduğu güven için teşekkür etti.

Pakistan'ın İran'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını vurgulayan Şerif, Pakistan'ın bölgede kalıcı barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirterek, barışın "onur ve haysiyet temelinde" kurulması gerektiğini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten müzakere açıklaması: İran’ın füze programı gündemimizde yok

"DİĞER ÜLKELER FÜZELERE SAHİPKEN İRAN'IN SAHİP OLMAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Şerif, İran'ın füze programına değinerek, "Diğer ülkeler füzelere sahipken İran'ın sahip olmaması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. Konunun gündemde olmadığını ve bu yönde herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten Şerif, İran'ın füze programının hiçbir zaman müzakerelerin parçası olmadığını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten müzakere açıklaması: İran’ın füze programı gündemimizde yok

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in arabuluculuk çabalarındaki rolüne değinen Şerif, mutabakatın imzalanmasında "olağanüstü katkı" sunduğunu ifade etti. Şerif, Munir'in savaşın sona erdirilmesi amacıyla gece gündüz çalıştığını belirterek, "Ne pahasına olursa olsun bu savaşı durdurmak için insani olarak mümkün olan her şeyi yapma hedefiyle yorulmadan çalıştı" dedi.

PEZEŞKİYAN, MUNİR İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Pezeşkiyan, Şerif ile görüşme öncesi Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve barış girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Munir, bölgedeki barış ve istikrara yönelik Pakistan'ın sarsılmaz taahhüdünü yineledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!