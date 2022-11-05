Pakistan Başbakanı Şerif, İmran Han’a yönelik saldırıdaki iddiaları reddeti: Pencap eyaletini suçladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, Lahor'da basın toplantısı düzenledi. Şerif, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'a çağrıda bulunarak Han'a yönelik saldırının soruşturulması için mahkeme komisyonu kurulmasını istedi.

"KANITLANIRSA İSTİFA EDECEĞİM"

Bu komisyonun ülke ve halk için faydalı olacağını belirten Şerif, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim." dedi.

"KANIT GÖSTERİRSE DEVAM ETME HAKKIM YOK"

Şerif, kendisinin, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in olaya dahli olduğuna dair Han'dan kanıt sunmasını isteyerek "Eğer İmran Han saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok." diye konuştu.

Han'ın yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar verdiğini ifade eden Şerif, PTI liderinin devlet kurumlarına karşı da negatif anlatı inşa ettiğini dile getirdi.