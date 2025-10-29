Pakistan Başbakanı Şerif’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Şerif, Pakistan halkıyla birlikte, Başkan Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerini ileterek, "Onlarca yıldır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur ve dinamik liderliği altında kaydettiği dikkat çekici dönüşüm ve ekonomik canlanması, küresel çapta takdir toplamıştır." ifadelerine yer verdi.

Türk kardeşlerinin başarılarından büyük gurur duyduklarını ve bu ilerleme yolculuğunda Türkiye'nin sarsılmaz ortakları olmaya devam ettiklerini vurgulayan Şerif, "Pakistan ve Türkiye'nin, coğrafya ve zamanı aşan inanç, tarih ve kardeşlik bağlarıyla birleştiğinin" altını çizdi.

Şerif, şunları kaydetti:

"İlişkimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilge rehberliği altında, ortak çıkarlarımızın olduğu her alanda zaman içinde kendini kanıtlamış ve kalıcı bağlarımızın geniş potansiyelini ortaya çıkarmak için birlikte çabalarken, yeni bir stratejik ortaklık dönemine girmiştir."