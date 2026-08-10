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  • Pakistan Başbakanı Şerif'ten "Mekke Anlaşması" açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu

Pakistan Başbakanı Şerif'ten "Mekke Anlaşması" açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve kendisinin Mekke-i Mükerreme'de imzaladığı anlaşmanın üç ülke arasındaki uzun yıllara dayanan savunma işbirliğinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Şerif, anlaşmanın yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olduğuna inandığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Mekke Anlaşması açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu
İHA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, kalkınma ve refaha katkı sağlayacağını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Mekke Anlaşması açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu

"ANLAŞMA TAMAMEN SAVUNMA AMAÇLI"

Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve kendisinin Mekke-i Mükerreme'de imzaladığı anlaşmanın üç ülke arasındaki uzun yıllara dayanan savunma işbirliğinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Anlaşmanın amacının bölgede "barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek" olduğunu vurgulayan Şerif, "Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı, bölgede barış, huzur ve ilerleme için" dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif’ten Mekke Anlaşması açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu

"TÜM MÜSLÜMANLAR İÇİN GÜÇ KAYNAĞI OLDU"

Şerif, anlaşmanın yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olduğuna inandığını ifade etti. Pakistan ile Suudi Arabistan'ın Eylül 2025'te "Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması" imzaladığını hatırlatan Şerif, Pakistan ile Türkiye arasında da onlarca yıldır çeşitli savunma işbirliği düzenlemeleri bulunduğunu belirtti.

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Pakistan Başbakanı Şerif’ten Mekke Anlaşması açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, geçtiğimiz cuma günü Mekke-i Mükerreme'de düzenlenen üçlü zirvede ortak savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından El-Safa Sarayı'nda imzalanmıştı. Savunma odaklı iş birliği düzenlemesi olarak tanımlanan anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı, yük paylaşımı ve ortak güvenlik yaklaşımı yoluyla bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesini amaçladığı belirtilmişti. Anlaşma kapsamında üç ülkenin ortak caydırıcılığının güçlendirilmesi hedeflenirken, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştı. Anlaşmanın ayrıca üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesini öngördüğü bildirilmişti. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasının ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da coşkulu kutlamalar düzenlenmişti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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