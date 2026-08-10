Pakistan Başbakanı Şerif'ten "Mekke Anlaşması" açıklaması: Müslüman dünyası için güç kaynağı oldu
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve kendisinin Mekke-i Mükerreme'de imzaladığı anlaşmanın üç ülke arasındaki uzun yıllara dayanan savunma işbirliğinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Şerif, anlaşmanın yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olduğuna inandığını ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, kalkınma ve refaha katkı sağlayacağını belirtti.
"ANLAŞMA TAMAMEN SAVUNMA AMAÇLI"
Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve kendisinin Mekke-i Mükerreme'de imzaladığı anlaşmanın üç ülke arasındaki uzun yıllara dayanan savunma işbirliğinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Anlaşmanın amacının bölgede "barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek" olduğunu vurgulayan Şerif, "Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı, bölgede barış, huzur ve ilerleme için" dedi.
"TÜM MÜSLÜMANLAR İÇİN GÜÇ KAYNAĞI OLDU"
Şerif, anlaşmanın yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olduğuna inandığını ifade etti. Pakistan ile Suudi Arabistan'ın Eylül 2025'te "Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması" imzaladığını hatırlatan Şerif, Pakistan ile Türkiye arasında da onlarca yıldır çeşitli savunma işbirliği düzenlemeleri bulunduğunu belirtti.