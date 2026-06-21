Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'müzakere' açıklaması: "İran barış konusunda samimi"

Pakistan basını, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in açıklamalarını paylaştı. Şerif, İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin kriz sürecini 'gerilimi düşürme' amacıyla yönettiğini söyledi.

TAHRAN YÖNETİMİ DÜRÜST DAVRANIYOR

Tahran yönetiminin 'son derece dürüst davrandığını' ve krizi 'onurlu bir tavır içinde ele aldığını' belirten Şerif, "Bence İran yönetimi bölgede barışı destekleme konusunda gerçekten samimi. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör