Pakistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu kötüleşti

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve hastaneye izinsiz girişlerin kısıtlandığı aktarıldı.