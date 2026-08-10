Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefon görüşmesinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dahil, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
"MEKKE ANLAŞMASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Dar, anlaşmanın stratejik işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel barış ile güvenliğe katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.
Her iki bakan da karşılıklı ilgi alanına giren konularda teması sürdürme konusunda mutabık kaldı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise paylaşılan bilgiler için mevkidaşına teşekkür ederek bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerini iletti.