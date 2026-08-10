Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı resmi temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a davet ettiğini ifade etti.

Ziyaretlerin uygun bir zamanda düzenleneceğini belirten Bekayi, karşılıklı temasların iki komşu ülke arasındaki gelişen ilişkilerin doğal bir parçası olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör