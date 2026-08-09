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Pakistan Dışişleri Bakanı’ndan Mekke Anlaşması açıklaması: “Herhangi bir ülke hedef alınmamaktadır”

Pakistan Dışişleri Bakanı’ndan Mekke Anlaşması açıklaması: “Herhangi bir ülke hedef alınmamaktadır”

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını belirten Dar, “Mekke Anlaşması nitelik olarak tamamen savunma amaçlıdır. Herhangi bir ülke hedef alınmamaktadır” dedi.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 18:36

Türkiye ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir ülkenin hedef alınmadığını ve bölgede anlaşmanın ilkelerini benimsemeye hazır tüm ülkelere açık olduğunu bildirdi. Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını belirten Dar, çok boyutlu güvenlik sorunlarına çözüm bulma ve bölgesel refahı artırma arzusuyla taraflar arasında yıllar süren görüşmelere ve koordinasyona işaret etti. Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, imzacı ülkeler arasındaki ve diğer ülkeler veya kuruluşlarla yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını veya değiştirmeyeceğini ifade etti. Anlaşma kapsamında, bu üç ülkeden "herhangi birine yönelik herhangi dış silahlı saldırının" Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesiyle tutarlı olarak "tümüne yönelik bir saldırı" kabul edileceğini vurgulayan Dar, şunları kaydetti: