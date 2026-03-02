Pakistan: Durmayacağız
Pakistan'ın, karşılıklı saldırıların devam ettiği Afganistan'a yönelik operasyonu "hedeflerine ulaşana kadar sürdürmeyi planladığı" bildirildi. Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, ismi paylaşılmayan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın bazı kontrol noktalarının yok edildiğini ve Pakistan'ın Afganistan'a yönelik operasyonunun, "tüm hedeflerine ulaşana kadar süreceğini" ifade etti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Afganistan ile süren karşılıklı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan tarafında 415 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının 580'i aştığını belirtti.Tarar, Afganistan'da 182 kontrol noktası ile 185 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini, 31 noktanın ele geçirildiğini ve 46 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.