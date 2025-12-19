Pakistan: “Hindistan İndus Suları Anlaşması’nın hükümlerini ihlal ederek suyu silah olarak kullanıyor”

Yeni Delhi'nin "suyu silah olarak kullandığını" söyleyen Dar, Hindistan 'ın nisan ayında anlaşmayı tek taraflı olarak askıya aldığını, son dönemde ise anlaşma hükümlerine yönelik ciddi ihlallerde bulunduğunu söyledi.

Başkent İslamabad 'da diplomatik temsilcilerle bir araya gelen Dar, son gelişmelerin Güney Asya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurguladı.

CHENAB NEHRİ'NDE ANİ SU DEĞİŞİMLERİ

Anlaşma kapsamındaki Chenab Nehri'nde, mayıs ayından bu yana ikinci kez ani su akışı değişiklikleri gözlemlendiğini belirten Dar, bu adımların Pakistan'a önceden bilgi verilmeden yapıldığını ifade etti.

Dar, yaşanan gelişmelerin Hindistan'ın suyu siyasi ve stratejik bir baskı aracı olarak kullandığını gösterdiğini belirterek, bunun bölgesel istikrarı ve uluslararası hukuku tehdit ettiğini kaydetti.

Su seviyesindeki dengesizliğin ülkenin gıda ve ekonomik güvenliğini tehlikeye attığına işaret eden Dar, Hindistan'a, meseleye ilişkin yönelttikleri sorulara yanıt vermesi ve İndus Suları Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Dar, Hindistan'ın bölgede "yasa dışı barajlar" inşa ederek de anlaşmanın dışında hareket ettiğini ve Pakistan'ın güvenliğini riske attığını söyledi.

Hindistan, 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.