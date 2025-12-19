Pakistan: “Hindistan İndus Suları Anlaşması’nın hükümlerini ihlal ederek suyu silah olarak kullanıyor”
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan’ın iki ülke arasında nehir sularının kullanımını düzenleyen İndus Suları Anlaşması’nın hükümlerini ihlal ettiğini savundu.
Başkent İslamabad'da diplomatik temsilcilerle bir araya gelen Dar, son gelişmelerin Güney Asya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurguladı.
Yeni Delhi'nin "suyu silah olarak kullandığını" söyleyen Dar, Hindistan'ın nisan ayında anlaşmayı tek taraflı olarak askıya aldığını, son dönemde ise anlaşma hükümlerine yönelik ciddi ihlallerde bulunduğunu söyledi.
CHENAB NEHRİ'NDE ANİ SU DEĞİŞİMLERİ
Anlaşma kapsamındaki Chenab Nehri'nde, mayıs ayından bu yana ikinci kez ani su akışı değişiklikleri gözlemlendiğini belirten Dar, bu adımların Pakistan'a önceden bilgi verilmeden yapıldığını ifade etti.
Dar, yaşanan gelişmelerin Hindistan'ın suyu siyasi ve stratejik bir baskı aracı olarak kullandığını gösterdiğini belirterek, bunun bölgesel istikrarı ve uluslararası hukuku tehdit ettiğini kaydetti.
Su seviyesindeki dengesizliğin ülkenin gıda ve ekonomik güvenliğini tehlikeye attığına işaret eden Dar, Hindistan'a, meseleye ilişkin yönelttikleri sorulara yanıt vermesi ve İndus Suları Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.
Dar, Hindistan'ın bölgede "yasa dışı barajlar" inşa ederek de anlaşmanın dışında hareket ettiğini ve Pakistan'ın güvenliğini riske attığını söyledi.
Hindistan, 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.
HİNDİSTAN ANLAŞMAYI TEK TARAFLI OLARAK ASKIYA ALMIŞTI
Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, dün düzenlenen basın toplantısında, 7-15 Aralık tarihlerinde Chenab Nehri'nin debisinde ani dalgalanmalar gözlemlendiğini söylemiş, İndus Suları Anlaşması'nda öngörülen prosedürler çerçevesinde Hindistan'a mektup göndererek konuya ilişkin açıklama talep edildiğini aktarmıştı.