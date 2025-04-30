Pakistan: Hindistan saldırıya hazırlanıyor

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmesiyle bölgede başlayan gerginlik sürüyor. Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekât düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini açıkladı.

TÜRKİYE: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Güney Asya'da istikrarı tehdit eden ve bölgesel güvenliği ciddi biçimde zedeleyen Pakistan-Hindistan gerilimini büyük bir endişeyle takip etmekteyiz" açıklamasını yaptı.