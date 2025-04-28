Pakistan-Hindistan sınırında çatışma çıktı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da düzenlenen ve 26 turistin öldüğü terör saldırısının ardından bölgedeki tansiyon hâlâ çok yüksek seviyede. Pakistan - Hindistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda (LOC) dün çatışma çıktı. Yetkili, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Hindistan donanması gün içinde gemisavar füze atışı denemesi yaptı. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.