Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi’den kritik açıklama! ABD’nin son mesajları Arakçi’ye iletildi

ABD ve İran'ın arasında kördüğüme dönen barış müzakerelerinde arabulucu rolünü üstlenen Pakistan, diplomatik çabalarını artırdı.

"ABD'NİN SON MESAJLARI İRANLILARA İLETİLDİ"

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, müzakereleri yeniden canlandırmak amacıyla bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez Tahran'a geldi. Dün, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edilen Naqvi, bugün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD-İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik öneriler ele alınırken Naqvi, ABD'nin son mesajlarını İranlılara iletti.

Tahran yönetimi bu haftanın başlarında ABD'ye son teklifini sunmuştu.

