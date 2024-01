Pakistan-İran geriliminde Türkiye devrede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Pakistan ile İran arasındaki son gelişmelere değinerek, iki ülke arasında vuku bulan gelişmelerin endişeyle yakından takip edildiğini söyledi. İki ülkenin de dışişleri bakanlarıyla konuşma imkânı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti: "Kendileri, pozisyonları anlattılar, yaptıkları eylemin gerekçelerini söylediler. Biz, Türkiye olarak, daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik. Taraflar, her iki tarafın da olayların yayılmasını görmek istemediklerini ve kontrol altına aldıklarını söylediler. Umarım olaylar burada kalır. İki kardeş ülke arasında daha fazla bu olaylar büyümez."Türkiye olarak, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla ne yapılması gerekiyorsa onun yapılmasına devam edileceğini kaydeden Fidan, bunun için hazır olunduğunu dile getirdi. Fidan'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çektiği öğrenildi. Fidan her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edildi.İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışmasının asla kabul edilemez olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla yaptıkları, yayılmacılık ve işgalden başka bir şey değildir" dedi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sona erdirmek için "uluslararası bir tutum" oluşturmak üzere Türkiye ile birlikte çalıştığını belirtti.Pakistan ordusu, "terör örgütleri" olarak nitelendirdiği Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) İran'daki sığınaklarının, "Teröristlere ölüm" kod adlı istihbarat temelli operasyonla başarılı şekilde vurulduğunu duyurdu. İran, füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran da perşembe günü Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.