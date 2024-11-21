Pakistan kana bulandı: Sivillere ateş açıldı! Onlarca ölü

Pakistan'da sivil araçlara silahlı saldırı düzenlendi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kurram bölgesinde üç araca düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, saldırganların araçları Paraçinar kentinden eyaletin başkenti Peşaver'e giderken otomatik silahlarla hedef aldığını bildirdi. Saldırının nedeninin ise henüz belli olmadığı aktarıldı.

Khyber Pakhtunkhwa yetkilileri, güvenlik güçlerinin bölgeye gönderildiğini ve saldırganlar hakkında arama emri verildiğini belirtti.