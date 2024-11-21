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Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:57

Pakistan kana bulandı: Sivillere ateş açıldı! Onlarca ölü

Pakistan’da korkunç bir saldırı gerçekleşti. Ülkenin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kurram bölgesinde üç araca açılan ateş sonucu 38 sivil yaşamını yitirdi.

İHA
Pakistan kana bulandı: Sivillere ateş açıldı! Onlarca ölü

Pakistan'da sivil araçlara silahlı saldırı düzenlendi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kurram bölgesinde üç araca düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, saldırganların araçları Paraçinar kentinden eyaletin başkenti Peşaver'e giderken otomatik silahlarla hedef aldığını bildirdi. Saldırının nedeninin ise henüz belli olmadığı aktarıldı.

Khyber Pakhtunkhwa yetkilileri, güvenlik güçlerinin bölgeye gönderildiğini ve saldırganlar hakkında arama emri verildiğini belirtti.

Kurram, son aylarda mezhepsel şiddet olaylarına sahne olmuştu. Eylül ayında gerçekleşen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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Pakistan kana bulandı: Sivillere ateş açıldı! Onlarca ölü
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