Pakistan ordusu: 8 militan etkisiz hale getirildi

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği açıklandı. Bölgede olası diğer militanlara karşı arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Tank bölgesinde tespit edilen terör unsurlarına yönelik operasyon düzenlediği bildirildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen 8 militanın TTP bağlantılı olduğu ve Hindistan tarafından desteklendiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

SALDIRILAR SINIR BÖLGELERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.