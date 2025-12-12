Pakistan ordusu: 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Mohmand bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 militanın öldürüldüğü 4 militanın ise yaralandığı ifade edildi.

İLKOKUL PATLAYICIYLA HAVAYA UÇURULDU

Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde bir ilkokul kimliği belirsiz kişilerce patlayıcılarla hedef alındı. Kilometrelerce uzaktan duyulan patlama sonucu okul binasının büyük kısmı yıkıldı.

Olaya ilişkin Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) henüz resmi açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.