Pakistan ordusu: Hindistan destekli 15 “terörist” etkisiz hale getirildi

Ordunun Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 15–16 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda Dera İsmail Han bölgesinde 10 "teröristin" öldürüldüğü bildirildi.

KUZEY VEZİRİSTAN'DA İSTİHBARAT OPERASYONU

Eyaletin Kuzey Veziristan bölgesine düzenlenen ayrı bir istihbarat operasyonunda da 5 "teröristin" öldürüldüğü belirtildi. Pakistan ordusundan "Yabancı güçler tarafından desteklenen ve finanse edilen terörizmi ortadan kaldırmak için çalışmalar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20 "teröristin" öldürüldüğünü duyurmuştu.