Pakistan ordusu ile ‘Hindistan destekli’ militanlar arasında çatışma: 5 asker öldü

Açıklamada, operasyonlar kapsamında 7 militanın öldürüldüğü, güvenlik güçleri ve militanlar arasında çıkan çatışmalarda ise 5 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesinde, "Hindistan destekli Fitna el-Hindustan" olarak tanımlanan militanları hedef alan askeri operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.